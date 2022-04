Milan, Romagnoli ha svolto un lavoro differenziato | PM News

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha svolto un allenamento differenziato in vista della gara di domenica contro il Torino

Il Milan è tornato ad allenarsi questa mattina a Milanello. In programma c'è la sfida contro il Torino, che si giocherà domenica prossima. Alessio Romagnoli, così come appreso dalla nostra redazione, ha svolto un lavoro differenziato rispetto ai suoi compagni di squadra. Il difensore centrale dunque non ha ancora smaltito del tutto l'infiammazione all'adduttore sinistro. Vedremo se domani Romagnoli si allenerà con il resto della squadra o meno.