Leao rischia di saltare Milan-Roma: infortunio al flessore

Rafael Leao potrebbe non essere disponibile per il big match di domenica sera tra Milan e Roma, una sfida cruciale per le ambizioni dei rossoneri in Serie A. L'attaccante portoghese ha rimediato un infortunio durante la partita contro il Verona, accusando un'elongazione al flessore sinistro. Secondo quanto riportato da *Tuttosport*, Leao farà di tutto per recuperare in tempo per la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, prevista per il 3 gennaio 2024. Tuttavia, con il primo mese dell'anno ormai alle porte, il 2024 del giocatore del Milan potrebbe già essere compromesso.