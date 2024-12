Roma, Ranieri senza Cristante contro il Milan: punto sugli indisponibili

Angelo Mangiante ha fatto il punto sulla situazione in casa Roma, in vista della delicata trasferta contro il Milan: gli indisponibili

Nel consueto aggiornamento di Sky Sport 24 dal centro sportivo giallorosso di Trigoria, Angelo Mangiante ha fatto il punto sulla situazione in casa Roma, in vista della delicata trasferta contro il Milan, in programma domenica sera a San Siro. La squadra di Claudio Ranieri si prepara ad affrontare una sfida cruciale, ma dovrà fare a meno di uno dei suoi punti fermi: Bryan Cristante.