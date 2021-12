Milan, Rafael Leao su Instagram dà un indizio sul suo rientro

Rafael Leao è infortunato e i tifosi del Milan si chiedono quando possa rientrare. Le ultime non sono rincuoranti. Lui dà un indizio social.

Si avvicina il prossimo impegno del Milan, che prima della fine dell'anno avrà altre due partite, e tutti si chiedono se Rafael Leao riuscirà a essere presente, in almeno una delle due. Il portoghese classe 1999 è uscito in un match per aver subito una botta e sembrava fosse a scopo precauzionale. Poi, però, gli esami hanno evidenziato una lesione e dunque l'infortunio si è rivelato serio. Inutile sottolineare quanto la perdita di Rafael Leao sia pesante per il Milan, soprattutto visto che il prossimo match sarà uno scontro diretto al vertice. Le ultime notizie non sono confortanti e lo stesso Rafael Leao, nelle stories, ha lanciato un indizio: una foto di lui in campo, con una clessidra e una faccina triste. Il messaggio sembra chiaro ed è che ci vuole ancora un po' di tempo. Queste intanto le notizie più importanti di oggi >>>