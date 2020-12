Milan, Rafael Leao in gruppo. Differenziato per Ibrahimovic | News

Ultime Notizie Milan News: Rafael Leao in gruppo

MILAN NEWS – Buona notizia in casa rossonera. Rafael Leao ha iniziato l’allenamento in gruppo, in corso in questo momento a Milanello. Il portoghese dunque potrebbe essere anche convocato per la partita di domani contro lo Sparta Praga, in modo da poter mettere qualche minuto nelle gambe.

Personalizzato invece per Zlatan Ibrahimovic, che dunque deve ancora smaltire completamente la lesione al bicipite femorale. Assenti Alessio Romagnoli, Hakan Calhnaoglu e Ismael Bennacer, che probabilmente non saranno convocati per il match di Europa League.