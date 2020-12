Milan, Rafael Leao è pronto a tornare per il Parma | News

Ultime Notizie Milan News: il ritorno di Rafael Leao

MILAN NEWS – Rafael Leao è pronto a tornare. Il portoghese, così come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri ha partecipato a una parte dell’allenamento in gruppo. L’attaccante ha dunque quasi recuperato dalla lesione al bicipite femorale e dovrebbe essere a disposizione per la partita contro il Parma.

Il Milan si aspetta molto da Rafael Leao. A dirlo è lo stesso Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera: "Pensiamo abbia un gran talento. Questa scommessa non è soltanto del Milan, ma la sua. La qualità c'è ed è enorme". Certo, Maldini parla di scommessa per non mettere probabilmente troppa pressione sul giocatore, ma le potenzialità dell'ex Lille sono sotto gli occhi di tutti.