Milan, ecco quando si allenerà in gruppo il neo-acquisto Origi

Divock Origi, primo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo, non si allenerà con i suoi compagni di squadra per un po'. Le news

Daniele Triolo

Divock Origi, primo acquisto del Milan in questo estivo, ufficializzato ieri dal club di Via Aldo Rossi, non si allenerà con i suoi compagni di squadra per un po'.

Milan, Origi ha bisogno di tempo per recuperare

Secondo quanto riferito, infatti, da 'Radio Rossonera' attraverso i propri canali social ufficiali, per Origi è previsto un lavoro di riatletizzazione durante il mese di luglio dopo la lesione del tendine del retto femorale sinistro rimediata nella parte finale della sua esperienza al Liverpool.

L'attaccante belga, classe 1995, rientrerà gradualmente in gruppo nei primi giorni di agosto per poter poi essere regolarmente a disposizione di mister Stefano Pioli per Milan-Udinese del 13 agosto, esordio del Diavolo nella Serie A 2022-2023.