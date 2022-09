Milan, oggi operazione in Finlandia per il terzino Florenzi

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, sarà operato oggi in Finlandia in seguito all'infortunio muscolare rimediato a Reggio Emilia

L'intervento si è reso necessario dopo l'infortunio muscolare rimediato da Florenzi in occasione del finale di Sassuolo-Milan 0-0 , partita della 4^ giornata della Serie A 2022-2023 .

Florenzi, ex Roma, Valencia e PSG, sarà operato in Finlandia. Sono dunque attesi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute nelle prossime ore. Sampdoria-Milan, turnover di Pioli: i possibili cambi in formazione >>>