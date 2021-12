Milan-Napoli, Rafael Leao non ce la fa | Serie A News

Rafael Leao, attaccante rossonero, non sarà a disposizione per Milan-Napoli, gara che si giocherà domenica sera a San Siro

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sulle condizioni di Rafael Leao. Si era ipotizzato che il portoghese potesse essere a disposizione per Milan-Napoli, ma le cose non stanno così. L'unico giocatore che potrebbe recuperare è Olivier Giroud, che dovrebbe essere a disposizione per la gara di domenica sera a San Siro. Ricordiamo che Leao si era procurato una lesione muscolare del bicipite muscolare della coscia destra contro la Salernitana. L'ex Lille potrebbe provarci per la partita contro l'Empoli di mercoledì prossimo, ma la sensazione è che se ne riparlerà nel 2022. Il Milan sul calciomercato cerca un difensore: ecco il nome in pole position.