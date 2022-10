Milan, Maignan rischia di saltare il Mondiale per l’infortunio al polpaccio

Mike Maignan rischia di stare fermo per tanto tempo a causa del suo infortunio al polpaccio: il portiere potrebbe saltare anche il Mondiale

Sembrava ormai essere pronto a difendere i pali della porta del Milan, invece Mike Maignan si è dovuto fermare nuovamente per un altro infortunio. Secondo 'gazzetta.it', il problema accusato al soleo del polpaccio sinistro potrebbe essere così grave da poter costare al portiere francese anche la sua presenza al Mondiale in Qatar. Si usa il condizionale in quanto ancora non si sa l'entità dell'infortunio, ma il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori controlli dopo dieci giorni dal momento in cui si è infortunato.

Intanto questo pomeriggio Stefano Pioli in conferenza stampa ha detto che non avrà a disposizione Maignan 'almeno' fino a gennaio. Chiaramente di mezzo c'è la lunga sosta per il Mondiale, ma con quell'almeno' potrebbe alludere al fatto che il numero 16 rossonero possa realmente non volare con la sua Nazionale in Qatar. Tra l'altro, come scrive la 'rosea' sul proprio sito, secondo alcune indiscrezioni lo stesso Maignan avrebbe confidato a persone vicine a lui di non essere certo di partecipare al Mondiale.

Maignan era clinicamente guarito dal suo precedente infortunio al gemello mediale, sempre del polpaccio sinistro, tanto che avrebbe già voluto essere tra i convocati per la partita di Verona. A questo punto si rivedrà il portiere francese in campo con la maglia rossonera, con la speranza di recuperare per lui - come ha già fatto in passato - il prima possibile e volare in Qatar.