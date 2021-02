Milan, le condizioni di Mandzukic e Bennacer | News

Milan, controllo per Mandzukic e Bennacer

Tuttosport, in edicola questa mattina, ha fatto il punto su Mario Mandzukic e su Ismael Bennacer. Entrambi i calciatori salteranno la sfida contro la Roma, in programma domani sera all’Olimpico.

La prossima settimana si avrà un quadro più chiaro sulle loro condizioni. Bennacer, che, come spiegato da Pioli, non ha avuto una ricaduta contro la Stella Rossa, sta facendo un lavoro personalizzato per ritrovare l’elasticità muscolare. Mandzukic, invece, ha un lieve problema muscolare che dovrebbe superare nei prossimi giorni. Non solo gli infortunati, il Milan pensa a un nuovo colpo a costo zero.