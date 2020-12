Milan-Lazio, le condizioni fisiche di Castillejo

MILAN-LAZIO ULTIME NEWS – Entrato al 65′ per Alexis Saelemaekers, lo spagnolo Samu Castillejo è uscito poco prima del gol vittoria di Theo Hernández in Milan-Lazio 3-2. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Castillejo ha dovuto lasciare il campo, sostituito da Daniel Maldini, per via di un indurimento al flessore. LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>