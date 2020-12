Milan-Lazio, domani giornata decisiva per Tonali e Rebic | Serie A News

MILAN LAZIO ULTIME NEWS – Nella giornata di domani Sandro Tonali e Ante Rebic sosterranno i test definitivi per capire se saranno disponibili contro la Lazio. Il centrocampista ex Brescia è uscito per un risentimento muscolare all’intervallo della gara di ieri contro il Sassuolo, mentre Rebic – che ieri non ha giocato – soffre per un problema ad un piede che inizialmente non sembrava grave a tal punto da impedirgli di giocare. Domani giornata decisiva, dunque, per capire se Pioli potrà avere a disposizione due carte importanti.

