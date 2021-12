Milan, infortunio Kjaer: brutte notizie, sarà operato domani | PM News

Simon Kjaer, difensore centrale del Milan, dovrà operarsi in artroscopia al ginocchio sinistro. L'intervento avverrà domani

Brutta tegola per il Milan e per Simon Kjaer. Stando a quanto appreso dalla redazione, la risonanza e i controlli di oggi a cui è stato sottoposto il difensore hanno evidenziato la necessità di una artroscopia del ginocchio sinistro per riparare il danno legamentoso. L'intervento verrà effettuato nella giornata di domani. Ancora sconosciuti i tempi di recupero. Per le notizie sul possibile rientro in campo di Kjaer ci sarà da attendere l'intervento e il normale decorso post operatorio