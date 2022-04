Milan, Kjaer vuole rientrare in campo: il danese fa un fioretto particolare

Tuttosport si sofferma sul recupero di Simon Kjaer, difensore centrale del Milan. Il danese ha fatto anche una promessa a se stesso...

Kjaer, a prescindere dall'infortunio, si sta dimostrando leader anche fuori dal campo. Il danese sta continuando a spronare i compagni via whatsapp, caricando la squadra in vista delle prossime partite. E' questo l'atteggiamento giusto per un giocatore che ha sempre messo in primo piano la necessità di fare gruppo e spogliatoio. Per questo motivo il suo ritorno in campo nella prossima stagione sarà fondamentale e potrà essere considerato a tutti gli effetti un nuovo acquisto.