Milan-Juventus, arriva la decisione di Pirlo su Morata | Serie A News

Ultime Notizie Milan Juventus: la decisione su Morata

MILAN NEWS – Sky Sport ha fornito quest’oggi gli ultimi aggiornamenti sulla Juventus. La partita contro il Milan si giocherà mercoledì sera a San Siro alle 20:45.

Alvaro Morata non ci sarà. Lo spagnolo ha un risentimento muscolare e Pirlo non ha alcuna intenzione di rischiarlo per la gara contro i rossoneri. Al suo posto Paul Dybala, andato in gol ieri contro l’Udinese. Per quanto riguarda il resto della formazione, rientrano Juan Cuadrado e Adrien Rabiot dopo la squalifica. Il francese entra così in ballottaggio con McKennie in mezzo al campo. Calciomercato Milan: Maldini pensa a un esterno offensivo. VAI ALLA NOTIZIA>>>