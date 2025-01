Tempi di recupero

Al momento, i tempi di recupero del numero 20 nerazzurro restano incerti, ma è probabile che Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Calhanoglu per almeno due settimane abbondanti. Considerando che il centrocampista turco dovrà gestire entrambi i problemi muscolari, il suo ritorno in campo potrebbe avvenire per il derby di campionato contro il Milan, in programma all’inizio di febbraio.