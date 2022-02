Milan, quando torna Ibrahimovic? La speranza è il derby contro l’Inter

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, non giocherà neanche contro la Salernitana. Non ci sono certezze sul rientro

Quando torna Zlatan Ibrahimovic ? E' questa domanda che si fanno i tifosi del Milan. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sulle condizioni dello svedese, che salterà anche la sfida contro la Salernitana , in programma domani all'Arechi. L'infortunio al tendine d'Achille accusato contro la Juventus sembrava essere di poco conto, ma le cose stanno andando in maniera diversa.

Al momento non ci sono certezze su quando rientrerà Ibrahimovic. La sensazione è che possa saltare anche la partita contro l'Udinese e essere a disposizione per il derby di Coppa Italia contro l'Inter, in programma il 2 marzo a San Siro. Ad oggi, come detto, è impossibile fare programmi, e dunque la situazione andrà monitorata giorno per giorno. Intanto è pronto un colpo dal Manchester United.