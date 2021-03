Milan, il punto sugli infortunati: Pioli recupera i pezzi | News

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa punto sugli infortunati in casa Milan. Pioli ha diversi problemi in attacco

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sugli infortunati in casa Milan. Pioli ultimamente ha recuperato qualche giocatore, ma l'emergenza in questo momento persiste in attacco. Adesso, infatti, c'è a disposizione solo Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è fondamentale, ma è chiaro che non può giocare tutte le partite da qui alla fine.

L'alter ego designato è Mario Mandzukic, che però al momento ha giocato 157 minuti con la maglia rossonera. Il croato è ancora in forse per la partita contro la Sampdoria al rientro della sosta, mentre Rafael Leao dovrebbe esserci. Ante Rebic potrebbe recuperare, ma lunedì c'è la sentenza del Giudice Sportivo relativa alle due giornate di squalifica dell'attaccante.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, ci vorrà più tempo per Alessio Romagnoli e Davide Calabria. Il terzino sarà l'ultimo giocatore a tornare, visto che è stato operato da poco. La speranza di Pioli è che possa avere tutti i giocatori a disposizione per il rush finale del campionato. Il Milan si gioca la Champions, un obiettivo troppo importante per i rossoneri. Intanto Baresi svela il futuro di Tomori.