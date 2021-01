Milan, Ibrahimovic vorrebbe esserci con la Juve: le sue condizioni | News

Ultime Notizie Milan News: le condizioni di Ibrahimovic

MILAN NEWS – Negli ultimi giorni si è parlato molto di Zlatan Ibrahimovic in ottica Sanremo, ma lui in questo momento è concetrato esclusivamente sul campo. Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, la lesione al soleo del polpaccio sinistro è stata riassorbita, ma ora c’è bisogno della riatletizzazione, visto che Ibra non gioca dal 22 novembre, cioè da Napoli-Milan.

Ibrahimovic si sente bene e vorrebbe esserci contro la Juventus, ma difficilmente questo potrà accadere. Lo staff tecnico, in primis Pioli, non vuole correre alcun tipo di rischio. Zlatan è troppo importante per la squadra per rischiare di perderlo per tante altre partite. Calciomercato Milan: vice Ibra, sfida con il Psg. VAI ALLA NOTIZIA>>>