Milan, Ibrahimovic si ferma con la Svezia. Kalulu va ko: oggi gli esami

Brutte notizie per il Milan: sia Zlatan Ibrahimovic che Pierre Kalulu hanno accusato dei problemi fisici in nazionale. Ecco come stanno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' riporta due notizie che non fanno certamente piacere ai tifosi del Milan . Zlatan Ibrahimovic e Pierre Kalulu , impegnati con le loro rispettive nazionali, hanno riportato dei problemi fisici. Per quanto riguarda l'attaccante svedese, dopo aver giocato 17 minuti contro il Belgio, ieri ha avvertito un fastidio durante l’allenamento di vigilia della partita con l’Azerbaigian. Come dichiarato dal c.t. Andersson, le sue condizioni verranno valutate.

Così come verranno valutate le condizioni di Pierre Kalulu, il quale ha riportato un problema al polpaccio che gli ha impedito di continuare a stare nella nazionale Under 21. Il difensore francese, dunque, ha anticipato il suo ritorno in Italia e non sarà a disposizione per la partita contro la Spagna. Previsti per oggi gli esami strumentali che consentiranno di capire a Pioli se e quando potrà fare affidamento su Kalulu al termine della sosta. Milan-Napoli non solo in campo: sfida per un talento della Serie A.