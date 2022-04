Milan, Ibrahimovic si allena a parte: difficile il recupero per la Lazio

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è allenato anche oggi a parte rispetto alla squadra. Difficile il suo recupero per la Lazio

Non arrivano notizie positive sul fronte Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan sperava di recuperare per il match contro la Lazio, ma le percentuali si riducono di giorno in giorno. Come viene riportato da Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, Ibrahimovic ha già lasciato il centro sportivo di Milanello, con la squadra che si allenerà tra pochi minuti. Questo significa che lo svedese ha lavorato ancora a parte e che difficilmente sarà a disposizione di Pioli per il match contro i biancocelesti. Vedremo se domani ci saranno novità. Intanto possibile colpo dal Real Madrid.