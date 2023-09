Milan, le indiscrezioni sulle condizioni di Giroud dopo l’infortunio

Olivier Giroud, centravanti del Milan, è uscito per infortunio al 26' di Francia-Irlanda al 'Parco dei Principi', ieri sera. Secondo le prime ricostruzioni, distorsione alla caviglia sinistra per il numero 9 della compagine di Stefano Pioli. Preoccupazione in casa Milan per le condizioni del bomber francese, come logico, anche e soprattutto in vista del derby contro l'Inter in programma sabato 16 settembre, alle ore 18:00, a 'San Siro'.