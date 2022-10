Milan, Gazidis: “Ecco cos’è successo durante il lockdown”

Sul periodo pre-Covid e la scelta di Stefano Pioli

"Forse eravamo al punto più basso quando il Covid ha colpito. Dentro il club cominciavamo a vedere la luce in fondo al tunnel. Ma fuori dal club la squadra aveva una guida tecnica (Marco Giampaolo, ndr) che non stava funzionando e quindi dovevamo fare un cambio. C'era molta pressione su di noi tra gennaio e febbraio e poi è avvenuto il blocco. Stavamo iniziando a vedere dei germogli verdi, credevamo di fare le cose giuste. Ma in realtà, qualcosa è cresciuto all'interno del gruppo durante quel periodo di lockdown, anche se non stavano fisicamente insieme, in qualche modo si sono semplicemente legati e Stefano li ha conosciuti davvero bene.