Milan, Florenzi si opera. Messias e Kjaer recuperati. Su Ibra… | PM News

Il punto sugli infortunati in casa Milan: Florenzi è costretto ad operarsi al ginocchio. Recuperano Kjaer e Messias. Ibrahimovic migliora

Brutte notizie in casa Milan per quanto concerne Alessandro Florenzi. Il terzino, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, si è opererà domani in artroscopia al ginocchio per un problema meniscale. Domani dopo l'intervento ci saranno ulteriori dettagli per scoprire i tempi di recupero. Krunic e Bakayoko, invece, sono usciti dall'area medica e sono in fase di riatletizzazione. Nessun problema per Brahim Diaz.