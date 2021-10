Milan, fatti benedire. Maignan tornerà nel 2022 | News

Mike Maignan, portiere del Milan, è stato operato nella giornata di ieri in artroscopia: salterà la Champions e ben 12 turni di Serie A

Salvatore Cantone

L'intervento di Mike Maignan è perfettamente riuscito, ma il Milan dovrà a meno del suo portiere per diverso tempo. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'estremo difensore era diventato subito protagonista della Serie A con grandi interventi e grande personalità, ma la favola, per il momento, si è interrotta. Il francese è stato operato in artroscopia nella giornata di ieri: per rivederlo in campo ci vorranno probabilmente circa 10 settimane.

«Si è evidenziata la lesione di un legamento del polso sinistro che è stata riparata. È stata inoltre posizionata una vite percutanea nello scafoide per una sofferenza vascolare. Seguirà una immobilizzazione di sei settimane e successivamente si procederà con il protocollo riabilitativo. Il rientro di Maignan in campo è previsto tra 10 settimane». Questo il comunicato del Milan. Il Diavolo è subito corso dai ripari ingaggiando Antonio Mirante, che per il momento sarà il vice di Tatarusanu.

Insomma, non ci voleva, ma tutti sono convinti che Maignan ritornerà più forte di prima. Il Diavolo lo aspetta. Non era facile raccogliere l'eredità di Gianluigi Donnarumma, ma Mike ci è riuscito perfettamente. Il portiere, che ha osato sfidare Ibrahimovic in passato ai tempi del Psg, non si fermerà di fronte a una vite infilata al polso. Ne siamo certi. Intanto il Milan pensa a un nuovo attaccante proveniente dal Belgio