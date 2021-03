Milan, ecco quando rientreranno Mandzukic e Bennacer | News

Milan, i tempi di recupero di Mandzukic e Bennacer

Il Giornale, in edicola questa mattina, fa il punto sulle condizioni fisiche di Mario Mandzukic e Ismael Bennacer. Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato di entrambi i giocatori in conferenza stampa: “Stanno procedendo nel loro lavoro individuale. Per tutta questa settimana lavoreranno a parte. Mi auguro che la settimana prossima ci siano delle novità importanti e che possano essere a disposizione”

Secondo il quotidiano, Mandzukic e Bennacer dovrebbero tornare a disposizione per la partita di andata di Europa League contro il Manchester United o al massimo per la gara contro il Napoli, in programma il 14 marzo a San Siro. Non solo infortuni, ma anche calciomercato: il Milan pensa a un nuovo attaccante.