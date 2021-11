Milan, è la prima assenza stagionale di Tomori | News

Defezione pesante per il Milan, che perde Fikayo Tomori per la trasferta di Firenze: è la prima assenza stagionale per il difensore

A sorpresa in Fiorentina-Milan di questa sera non ci sarà Fikayo Tomori. Il difensore centrale non è stato convocato da Stefano Pioli per la gara dell'Artemio Franchi. Come appreso dalla nostra redazione, l'anglo-canadese dovrebbe aver preso una botta nell'allenamento di ieri, più precisamente all'anca. Si tratta di un'assenza pesante, la prima stagionale per il difensore. L'ex Chelsea era partito dalla panchina per Milan-Venezia, ma era stata una scelta tecnica per ragioni d turnover. Tomori è indisponibile e Pioli ovviamente è il primo a saperlo. A proposito di Fiorentina-Milan: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming