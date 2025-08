Milan, da valutare le condizioni di Pulisic in vista di Leeds e Chelsea

Il Milan monitora le condizioni di Pulisic in vista delle amichevoli in Inghilterra. In dubbio la sua presenza contro Leeds e Chelsea?

Francesco De Benedittis 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 12:59)

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il Milan, rientrato nella giornata di ieri dalla tournée in Asia, tornerà ad allenarsi martedì 5 agosto. I ragazzi di Massimiliano Allegri usufruiranno di qualche giorno di riposo per recuperare dalle fatiche accumulate nei test internazionali.