Milan, le condizioni degli infortunati Tomori e Calabria | PM News

Fikayo Tomori è uscito al 24' di Lazio-Milan; poi Davide Calabria è stato invece accompagnato fuori nel finale del match perso per 4-0 allo stadio 'Olimpico'. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, per il difensore centrale inglese si tratta di un problema alla coscia anteriore sinistra; si tratta, quindi, di una contusione alla gamba destra per il capitano del Diavolo. Ulteriori valutazioni verranno fatte tra domani e giovedì. Sempre domani, invece, esami per Theo Hernández, come riferito da 'DAZN'. C'è ottimismo per il suo rientro in campo in Milan-Sassuolo di domenica. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>