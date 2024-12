Bennacer sempre più vicino al rientro: ecco quando tornerà a Milanello

Il rientro di Ismael Bennacer è ormai imminente: previsto finalmente per mercoledì il rientro a Milanello per l'ex Empoli

Il rientro di Ismael Bennacer è ormai imminente. Dopo l’infortunio subito con la sua nazionale durante la prima sosta, il centrocampista è stato costretto a restare ai box per diverse settimane. A partire da mercoledì, l’ex giocatore dell’Empoli tornerà ad allenarsi a Milanello. Con il calendario del Milan pienissimo, il suo ritorno potrebbe essere visto da molti come un vero e proprio nuovo acquisto per Paulo Fonseca.