Milan, Bennacer ha già recuperato dall’operazione al piede | News

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Milan: Ismael Bennacer ha recuperato dall'operazione al piede

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha fatto il punto sugli infortunati in casa Milan. Ibrahimovic procede velocemente verso il recupero. Lo svedese, che si è operato al ginocchio lo scorso 18 giugno, sta bruciando le tappe e dovrebbe rientrare in campo il 22 agosto, cioè per la prima giornata di campionato.