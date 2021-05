Milan-Benevento, Mandzukic indisponibile: ecco il motivo | News

Mario Mandzukic, attaccante rossonero, non sarà a disposizione stasera in Milan-Benevento: ecco il motivo della defezione

Ancora una volta Mario Mandzukic non sarà a disposizione di Stefano Pioli. Il croato, infatti, non giocherà Milan-Benevento, gara in programma questa sera a Sa Siro. L'attaccante croato, a causa di una bronchite, non potrà dare il suo contributo nella sfida contro i campani. Stagione sfortunata fino a questo momento quella di Mandzukic, che non è riuscito fino ad oggi a dare il suo contributo. Intanto il Milan pensa al sostituto di Romagnoli. Ecco di chi si tratta.