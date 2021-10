Milan, Bakayoko e Krunic lavorano per tornare in gruppo il prima possibile

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sulle condizioni fisiche di Tiémoué Bakayoko e Rade Krunic, calciatori del Milan

Il Milan nella giornata di domani riprende degli allenamenti in vista della gara contro il Verona, in programma sabato 23. Ieri, però, i cancelli non sono rimasti chiusi in quanto hanno lavorato nel centro sportivo rossonero Krunic, Bakayoko, Ibrahimovic e Giroud. L'obiettivo dei due centrocampisti è quello di tornare il prima possibile in gruppo e essere a disposizione di Stefano Pioli. Milan, un colpo da Champions League per la difesa? Le ultime >>>