Maignan, lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro | PM

Non arrivano grandi notizie circa le condizioni fisiche di Mike Maignan. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il portiere del Milan ha riportato una lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro. Indicativamente ci vogliono circa tre settimane affinché il muscolo possa raggiungere uno stato di guarigione sufficiente per riprendere con cautela l'attività sportiva. Ciò non esclude che i tempi di recupero possano essere ancora più lunghi.