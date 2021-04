Lazio-Milan, le ultime su Ibrahimovic e Theo Hernandez | Serie A News

La Gazzetta dello Sport fa il punto su Zlatan Ibrahimovic e Theo Hernandez in vista di Lazio-Milan di lunedì prossimo

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati in vista di Lazio-Milan. La gara, valida per la 33° giornata di Serie A, si giocherà lunedì sera allo stadio Olimpico. Stefano Pioli è preoccupato per le condizioni di ZlatanIbrahimovic. Anche nella giornata di ieri lo svedese si è allenato a parte, visto che continua ad avere problemi al polpaccio. Difficile che ce la faccia per la partita contro i biancocelesti, ma farà di tutto per esserci contro il Benevento. Pronto ancora una volta Rafael Leao a sostituirlo, anche se non è esclusa l'ipotesi Brahim Diaz, con Rebic che a quel punto farebbe la prima punta.