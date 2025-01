Vlahovic out contro l’Atalanta: ecco cosa filtra in vista del Milan

Dusan Vlahovic non riuscirà a recuperare in tempo per la sfida di domani sera contro l'Atalanta: ecco cosa filtra sul match col Milan

Dusan Vlahovic non riuscirà a recuperare in tempo per la sfida di domani sera tra Atalanta e Juventus, in programma al Gewiss Stadium. Come riportato da Juventusnews24, l’attaccante serbo non sarà a disposizione di Motta, rimanendo ancora ai box per l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo. Milan a rischio?