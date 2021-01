Inter-Milan, Pioli: “Bennacer? Sta meglio: ecco quando tornerà”

ULTIME NOTIZIE INTER MILAN- Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan TV alla vigilia del derby di Coppa Italia contro l’Inter. Il tecnico emiliano ha fatto anche il punto sugli infortunati in casa Milan: “Bennacer sta meglio ma sarà disponibile per la partita di sabato prossimo contro il Bologna. Calhanoglu non è ancora disponibile e abbiamo avuto un paio di problemi con Mandzukic, Kalulu e Tonali con la partita di sabato. Solamente domani mattina sapremo se saranno disponibili per la partita di domani sera”.

