Mercato Milan – Dalla Spagna: offerta del Real Madrid per Kjaer

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, il Real Madrid avrebbe pronta un’offerta per il difensore centrale del Milan Simon Kjaer. Secondo il sito spagnolo, Zinedine Zidane ha individuato tra i rossoneri l’erede di Sergio Ramos, in caso di addio del capitano. Ci sarebbe già una bozza di offerta per il centrale ex Atalanta e Roma: 15 milioni sul piatto per il Milan per la cessione e un contratto biennale da 5 milioni di euro a stagione per il giocatore. Una proposta sicuramente appetibile per il difensore, anche se il Milan difficilmente vorrà privarsi però di uno dei suoi giocatori principali del momento, a meno di non trovare sul mercato a sua volta il suo erede.

TUTTE LE NOTIZIE DI MERCATO DI OGGI IN CASA ROSSONERA!