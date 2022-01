Inter-Milan: Ibrahimovic ancora a parte, ma vuole esserci nel derby

Tuttosport si sofferma sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan che punta a recuperare per il derby

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic . L'attaccante del Milan è uscito per infortunio nella gara contro la Juventus per un'infiammazione al tendine d'Achille. Sabato 5 febbraio c'è il derby, sfida che i rossoneri vogliono vincere a tutti i costi per tenere aperta la lotta scudetto.

Fondamentale dunque il recupero di Ibrahimovic, che resta molto importante per Pioli. Per fortuna gli esami hanno escluso lesioni e quindi l'infiammazione dovrebbe passare abbastanza velocemente. Anche nella giornata di ieri lo svedese si è allenato a parte, ma Ibra farà di tutto per esserci nella partita contro l'Inter. Nei prossimi giorni si capirà qualcosa in più sulle condizioni dello svedese, ma Zlatan non vuole mancare a questo grande appuntamento.Intanto sta per arrivare un bomber che vuole solo il Diavolo.