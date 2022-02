Milan, niente da fare per Ibrahimovic: salta anche il derby con l’Inter

Niente da fare per Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, che salterà anche il derby di Coppa Italia: lo svedese si allena a parte

Niente da fare per Zlatan Ibrahimovic.La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sull'attaccante del Milan, che salterà anche la sfida contro l'Udinese, in programma domani a San Siro. La novità, della giornata, però, è che lo svedese non ci sarà neanche per l'importante derby di Coppa Italia contro l'Inter, che si giocherà martedì prossimo a Siro.