Infortuni Milan, la situazione sulle condizioni di Kjaer e Leao | PM News

Simon Kjaer e Rafael Leao, reduci da infortuni, saranno in campo per Atalanta-Milan di sabato pomeriggio? Scoprilo in questo articolo

Sabato 9 dicembre, alle ore 18:00, si disputerà Atalanta-Milan al 'Gewiss Stadium' di Bergamo: una partita valida per la 15^ giornata della Serie A 2023-2024. La domanda che, in questi giorni, tutti i tifosi del Milan si sono fatti era: "Riuscirà a recuperare in tempo Rafael Leao?".

Milan, ecco come stanno Kjaer e Leao — L'attaccante portoghese, come noto, non gioca dall'11 novembre scorso, quando, in occasione di Lecce-Milan, si fermò in avvio del match per un problema muscolare. L'ennesimo degli infortuni in casa Milan: un problema poi rivelatosi essere una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.