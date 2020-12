Ibrahimovic e non solo: il punto sugli infortunati | Milan News

Ultime Notizie Milan News: il punto sugli infortunati

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, Zlatan Ibrahimovic non ci sarà questa sera contro il Genoa. Lo staff medico rossonero, in accordo con il giocatore, ha deciso di non rischiare per la partita contro i liguri.

Ibrahimovic non sarà neanche in panchina. La striscia di assenze consecutive in campionato si allunga dunque a quattro, che diventano sette considerando anche gli impegni di Europa League. In ogni caso la lesione al bicipite femorale è alle spalle, e dunque con ogni probabilità sarà convocato per la partita contro il Sassuolo, in programma domenica prossima a Reggio Emilia.

Anche Simon Kjaer nella giornata di ieri si è allenato a parte. Il danese, così come Ibrahimovic, dovrebbe recuperare per la sfida contro gli uomini di Roberto De Zerbi. Recupero importantissimo, considerando anche l'infortunio di Matteo Gabbia contro il Parma. Ieri il difensore si è sottoposto a un nuovo consulto specialistico che ha confermato la lesione distrattiva di primo/secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Gabbia ci ha tenuto a ringraziare tutti i tifosi sul suo account ufficiale Instagram: "Grazie per i tanti messaggi che mi avete mandato. Fortunatamente è meno grave del previsto. Non vedo l'ora di tornare".