Genoa-Milan, il primo riscontro sulle condizioni di Fofana

Youssouf Fofana è uscito per infortunio al 28' di Genoa-Milan lasciando il posto in campo a Rafael Leão: ecco come sta il francese

Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1999, è uscito per infortunio al 28' di Genoa-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2024-2025 in svolgimento allo stadio 'Ferraris' di Genova, lasciando il posto in campo a Rafael Leão. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, per Fofana si tratta di un dolore al piede sinistro. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE di Genoa-Milan >>>