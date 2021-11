Fiorentina-Milan, Tomori indisponibile: il motivo del forfait | PM News

Fikayo Tomori, difensore centrale rossonero, non ci sarà in Fiorentina-Milan, gara che si giocherà stasera al Franchi. Ecco il motivo

A sorpresa in Fiorentina-Milan di questa sera non ci sarà Fikayo Tomori. Il difensore centrale non è stato convocato da Stefano Pioli per la gara dell'Artemio Franchi. Come appreso dalla nostra redazione, l'anglo-canadese dovrebbe aver preso una botta nell'allenamento di ieri, più precisamente all'anca. Vedremo nelle prossime come si evolverà la situazione, ma la presenza di Tomori è a rischio anche per la sfida in Champions League contro l'Atletico Madrid. A proposito di Fiorentina-Milan: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming