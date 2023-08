Ex Milan – Grave infortunio per Menez del Bari: fuori almeno 6 mesi

Doveva essere una stagione di rilancio e di riscossa per il nuovo attaccante della squadra pugliese ma non sarà così. Jeremy Menez, ex attaccante di PSG, Roma e Milan ha infatti esordito nel peggiore dei modi con la maglia del Bari: con un grave infortunio. Nelle ultime tre stagioni alla Reggina ha collezionato 13 reti in 69 partite ma qualcosa non funzionava più. Così il francese ha deciso di cercare riscatto in una delle squadre più preparate della Serie B.