Ex Milan, Deulofeu torna in campo: “Felicità indescrivibile”

ULTIME NOTIZIE – Grande notizia per Gerard Deulofeu. L’esterno offensivo del Watford pensava di aver terminato la stagione dopo l’infortunio subito contro il Liverpool lo scorso 29 febbraio, invece le cose sono andate in maniera diversa.

Deulofeu, infatti, non ha mollato, e oggi è tornato ad allenarsi con i suoi compagni. Con lo slittamento delle gare per il coronavirus è’ possibile dunque che l’ex giocatore del Milan venga convocato dunque per la sfida contro il Newcastle, in programma sabato prossimo. Intanto, ecco la gioia di Deulofeu visibile sui social: “Non riesco a descrivere la mia felicità”

