Derby Milan-Inter, non convocato Romagnoli: il motivo | PM News

Alessio Romagnoli non figura nell'elenco dei convocati per Milan-Inter, il derby di Milano di questa sera. Ecco perché mancherà il capitano

Alessio Romagnoli , capitano rossonero, non figura nell' elenco dei convocati di mister Stefano Pioli per Milan-Inter , il derby di Milano , partita in programma questa sera, alle ore 20:45 , a 'San Siro'.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Romagnoli sarà assente per un'infiammazione all'adduttore. Da valutare, dunque, i tempi di recupero del numero 13 rossonero. Ecco come e dove vedere Milan-Inter in tv o in diretta streaming >>>