Derby Inter-Milan, infortunio Rebic: domani giornata decisiva

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN – Domani giornata molto importante in casa rossonera. Ante Rebic, infatti, così come riportato da gazzetta.it, si sottoporrà ad nuovo controllo al gomito infortunato contro il Crotone dopo la visita della settimana scorsa. Anche in caso di esito positivo difficilmente il croato sarà convocato da Pioli: da domani infatti mancheranno solo tre giorni alla partita. Il sostituto? O Rafael Leao o Brahim Diaz (favorito il primo).

