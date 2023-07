Real Madrid-Milan 3-2, Messias fuori per infortunio nel primo tempo

L'infortunio del brasiliano non avrà gravi effetti sulla sua stagione. Si tratta infatti di un semplice problema muscolare ed è stato tolto precauzionalmente onde evitare che il problema potesse esacerbarsi. La scelta di voler schierare Messias in campo contro il Real Madrid dimostra che il brasiliano potrebbe ancora dire la sua con la maglia dei rossoneri ma, attualmente, ha bisogno di maggior fiducia.

L'infortunio rimediato nella scorsa amichevole dunque non frenerà l'entusiasmo di Messias che si è sempre dimostrato pronto nel momento del bisogno. Nel frattempo il Diavolo mette gli occhi sul mercato e cerca ulteriori alternative da poter schierare come ali offensive. Ora non rimane che attendere i prossimi colpi di Furlani e Moncada, che sono attivi quanto mai sul calciomercato. Milan, pazza idea per il vice Theo >>>